У Сімферополі окупанти перейменують 29 вулиць в честь "видатних" росіян

В окупованому Сімферополі з'являться вулиці, названі на честь "знаменитих людей, які залишили великий слід в історії Криму і Росії".

Джерело: так званий пресцентр Сімферопольської міської ради

Деталі: Окупанти планують назвати вулиці в честь Миколи Багрова, Юрія Лужкова, Віталія Чуркіна, Олександра Купріна і Костянтина Симонова. Також в Сімферополі з'являться вулиці Героїв Севастополя, Героїв Альми, Кримського ополчення і Литовського полку.

Російські ЗМІ повідомляють, що в Сімферополі може з'явитися вулиця першого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.