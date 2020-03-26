В Симферополе оккупанты переименуют 29 улиц в честь "выдающихся" россиян

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Четверг, 26 марта 2020, 19:05

В оккупированном Симферополе появятся улицы, названные в честь "знаменитых людей, которые оставили большой след в истории Крыма и России".

Источник: так называемый пресс-центр Симферопольского городского совета

Детали: Оккупанты планируют назвать улицы в честь Николая Багрова, Юрия Лужкова, Виталия Чуркина, Александра Куприна и Константина Симонова. Также в Симферополе появятся улицы Героев Севастополя, Героев Альмы, Крымского ополчения и Литовского полка.

Российские СМИ сообщают, что в Симферополе может появиться улица первого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Украинская правда
Темы: Крым Симферополь оккупация


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