Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Симферополе оккупанты переименуют 29 улиц в честь "выдающихся" россиян

Четверг, 26 марта 2020, 18:05
В Симферополе оккупанты переименуют 29 улиц в честь выдающихся россиян

В оккупированном Симферополе появятся улицы, названные в честь "знаменитых людей, которые оставили большой след в истории Крыма и России".

Источник: так называемый пресс-центр Симферопольского городского совета

Детали: Оккупанты планируют назвать улицы в честь Николая Багрова, Юрия Лужкова, Виталия Чуркина, Александра Куприна и Константина Симонова. Также в Симферополе появятся улицы Героев Севастополя, Героев Альмы, Крымского ополчения и Литовского полка.

Российские СМИ сообщают, что в Симферополе может появиться улица первого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымСимферопольоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Крым
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: