Кличко повідомив про 7 нових випадків зараження на коронавірус у Києві

У четвер у столиці зареєстровані 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "У столиці ще зросла кількість киян, що захворіли на COVID-19. І збільшилася до 47-ми осіб. Сьогодні ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли – 4 жінки віком від 22-ох до 39-ти років, двоє чоловіків - 48 та 62 роки і десятирічний хлопчик. Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів".

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