Кличко сообщил о 7 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве

В четверг в столице зарегистрированы 7 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "В столице еще возросло количество киевлян, заболевших на COVID-19. И увеличилось до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Заболели - 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 лет и десятилетний мальчик. Двое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы. Пятеро - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей".

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Предыстория:

В Украине пока обнаружили 169 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли, 1 - вылечился.