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Зеленський обіцяє "жорсткі заходи" спекулянтам, що наживаються на карантині

Четвер, 26 березня 2020, 18:30
Зеленський обіцяє жорсткі заходи спекулянтам, що наживаються на карантині

Президент Володимир Зеленський заявив, що до торговців, які під час паніки через карантин завищують ціни на товари, буде задіяний "пакет жорстких заходів".

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Ми також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності у регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців - не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани усім спекулянтам".

Деталі: Зеленський розповів, що 25 березня провів розмову з місцевою владою щодо першочергових потреб регіонів. Це і робота критично важливих об’єктів у регіонах, і підтримка малого бізнесу на місцях, і забезпечення засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням. "Частину рішень вже прийнято на попередніх засіданнях, інша - буде вирішена сьогодні", - зауважив президент.

Українська правда

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Теми: Зеленськийкарантинторгівлякоронавірус
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