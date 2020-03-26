Зеленский обещает "жесткие меры" спекулянтам, которые наживаются на карантине

Президент Владимир Зеленский заявил, что к торговцам, которые во время паники из-за карантина завышают цены на товары, будет применен "пакет жестких мер".

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Мы также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов - не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам".

Детали: Зеленский рассказал, что 25 марта провел разговор с местными властями относительно первоочередных потребностей регионов. Это и работа критически важных объектов в регионах, и поддержка малого бизнеса на местах, и ​​обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. "Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая - будет решена сегодня", - отметил президент.