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Зеленский обещает "жесткие меры" спекулянтам, которые наживаются на карантине

Четверг, 26 марта 2020, 18:30
Зеленский обещает жесткие меры спекулянтам, которые наживаются на карантине

Президент Владимир Зеленский заявил, что к торговцам, которые во время паники из-за карантина завышают цены на товары, будет применен "пакет жестких мер".

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Мы также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов - не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам".

Детали: Зеленский рассказал, что 25 марта провел разговор с местными властями относительно первоочередных потребностей регионов. Это и работа критически важных объектов в регионах, и поддержка малого бизнеса на местах, и ​​обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. "Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая - будет решена сегодня", - отметил президент.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкарантинторговлякоронавирус
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