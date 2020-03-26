Ще троє українців подолали коронавірус – ОДА
Четвер, 26 березня 2020, 18:52
У Чернівецькій області офіційно підтверджені 3 нові випадки одужання від коронавірусної хвороби Covid-19. Тепер в Україні загалом 4 людей побороли вірус.
Джерело: відеозаява голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осачука, опублікована у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні (26 березня - УП) за результатами проведених лабораторних аналізів ми маємо підтверджений факт одужання ще 3 людей, які перехворіли цією коронавірусною інфекцією".
Деталі: За його словами, вони лікувалися в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.
Осачук розповів, що серед цих трьох є одна дитина, яку вже відправили додому. Двох дорослих випишуть 27 березня вранці.
Нагадаємо:
- До сих пір в Україні налічувалася лише одна людина, яка одужала після Covid-19.
Українська правда