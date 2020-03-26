Ще троє українців подолали коронавірус

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Четвер, 26 березня 2020, 19:52

У Чернівецькій області офіційно підтверджені 3 нові випадки одужання від коронавірусної хвороби Covid-19.

Джерело: відеозаява голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, опублікована у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (26 березня - УП) за результатами проведених лабораторних аналізів ми маємо підтверджений факт одужання ще 3 людей, які перехворіли цією коронавірусною інфекцією".

Деталі: За його словами, вони лікувалися в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

Осачук розповів, що серед цих трьох є одна дитина, яку вже відправили додому. Двох дорослих випишуть 27 березня вранці.

Доповнюється…

Теми: коронавірус Covid-2019 Чернівецька область


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