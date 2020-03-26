У Чернівецькій області офіційно підтверджені 3 нові випадки одужання від коронавірусної хвороби Covid-19. Тепер в Україні загалом 4 людей побороли вірус.

Джерело: відеозаява голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осачука, опублікована у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (26 березня - УП) за результатами проведених лабораторних аналізів ми маємо підтверджений факт одужання ще 3 людей, які перехворіли цією коронавірусною інфекцією".

Деталі: За його словами, вони лікувалися в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

Осачук розповів, що серед цих трьох є одна дитина, яку вже відправили додому. Двох дорослих випишуть 27 березня вранці.

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