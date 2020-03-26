Еще трое украинцев побороли коронавирус
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Четверг, 26 марта 2020, 19:52
В Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19.
Источник: видеозаявление председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, опубликованное в Facebook
Прямая речь: "Сегодня (26 марта - УП) по результатам проведенных лабораторных анализов мы имеем подтвержденный факт выздоровления еще 3 человек, которые переболели этой коронавирусной инфекцией".
Детали: По его словам, они лечились в Черновицкой областной клинической больнице.
Осачук рассказал, что среди этих трех есть один ребенок, которого уже отправили домой. Двух взрослых выпишут 27 марта утром.
Напомним:
- До сих пор в Украине насчитывался лишь один человек, который выздоровел после Covid-19.
Украинская правда
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