В Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19. Теперь в Украине всего 4 человека справились с вирусом.

Источник: видеозаявление председателя Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осачука, опубликованное в Facebook

Прямая речь: "Сегодня (26 марта - УП) по результатам проведенных лабораторных анализов мы имеем подтвержденный факт выздоровления еще 3 человек, которые переболели этой коронавирусной инфекцией".

Детали: По его словам, они лечились в Черновицкой областной клинической больнице.

Осачук рассказал, что среди этих трех есть один ребенок, которого уже отправили домой. Двух взрослых выпишут 27 марта утром.

Напомним: