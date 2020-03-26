ЄС пообіцяв підтримати Україну у боротьбі з коронавірусом
Четвер, 26 березня 2020, 19:14
ЄС допомагатиме Україні в боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків.
Джерело: Урядовий портал
Деталі: Міністр Олег Немчінов 26 березня провів по відеозв’язку робочу зустріч із представниками ЄС – керівником Групи підтримки України при Єврокомісії Пітером Вагнером та послом ЄС в Україні Матті Маасікасом.
ЄС пообіцяв допомогти Україні в:
- підтримці системи охорони здоров’я: посилення координації на міждержавному рівні, підтримці лікарень "першої лінії" захисту, що бореться з пандемією тощо;
- підтримці у вирішенні соціальних питань: допомозі літнім людям, онлайн освіті, догляд за дітьми;
- кредитній підтримці малого та середнього бізнесу для швидкого виходу із кризи.
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Українська правда