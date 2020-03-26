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ЄС пообіцяв підтримати Україну у боротьбі з коронавірусом

Четвер, 26 березня 2020, 19:14
ЄС пообіцяв підтримати Україну у боротьбі з коронавірусом

ЄС допомагатиме Україні в боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Міністр Олег Немчінов 26 березня провів по відеозв’язку робочу зустріч із представниками ЄС –  керівником Групи підтримки України при Єврокомісії Пітером Вагнером та послом ЄС в Україні Матті Маасікасом.

ЄС пообіцяв допомогти Україні в:

  • підтримці системи охорони здоров’я: посилення координації на міждержавному рівні, підтримці лікарень "першої лінії" захисту, що бореться з пандемією тощо;
  • підтримці у вирішенні соціальних питань: допомозі літнім людям, онлайн освіті, догляд за дітьми;
  • кредитній підтримці малого та середнього бізнесу для швидкого виходу із кризи.

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Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкоронавірусЄСкредит
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