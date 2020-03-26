ЕС пообещал поддержать Украину в борьбе с коронавируса

ЕС поможет Украине в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий.

Источник: Правительственный портал

Детали: Министр Олег Немчинов 26 марта провел по видеосвязи рабочую встречу с представителями ЕС - руководителем Группы поддержки Украины при Еврокомиссии Питером Вагнером и послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.

ЕС пообещал помочь Украине в:

поддержке системы здравоохранения: усилении координации на межгосударственном уровне, поддержке больниц "первой линии" защиты, которая борется с пандемией и тому подобное;

поддержке в решении социальных вопросов: помощи пожилым людям, онлайн образование, уход за детьми;

кредитной поддержке малого и среднего бизнеса для быстрого выхода из кризиса.

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