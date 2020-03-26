У світі нарахували понад півмільйона заражень Covid-19
Четвер, 26 березня 2020, 20:40
Наразі у світі зафіксовано понад 511 тисяч заражень на коронавірус.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Серед усіх заражених 120 996 людей вилікувалися, а 23 067 – померли.
Найбільше заражень у:
- 81 782 у Китаї;
- 80 589 в Італії;
- 76 514 у США.
- 56 197 в Іспанії;
- 43 646 у Німеччині.
Найбільше людей померло в Італії – наразі повідомляється про 8215 смертей.
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Українська правда