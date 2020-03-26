У світі нарахували понад півмільйона заражень Covid-19

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Четвер, 26 березня 2020, 21:40

Наразі у світі зафіксовано понад 511 тисяч заражень на коронавірус.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Серед усіх заражених 120 996 людей вилікувалися, а 23 067 – померли.

Найбільше заражень у:

  • 81 782 у Китаї;
  • 80 589 в Італії;
  • 76 514 у США.
  • 56 197 в Іспанії;
  • 43 646 у Німеччині.

Найбільше людей померло в Італії – наразі повідомляється про 8215 смертей.

 

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: В Україні наразі виявили 169 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли, 1 – вилікувалась.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай Італія США Німеччина


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