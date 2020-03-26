У світі нарахували понад півмільйона заражень Covid-19

Наразі у світі зафіксовано понад 511 тисяч заражень на коронавірус.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Серед усіх заражених 120 996 людей вилікувалися, а 23 067 – померли.

Найбільше заражень у:

81 782 у Китаї;

80 589 в Італії;

76 514 у США.

56 197 в Іспанії;

43 646 у Німеччині.

Найбільше людей померло в Італії – наразі повідомляється про 8215 смертей.

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