В мире насчитали более полумиллиона заражений Covid-19

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Четверг, 26 марта 2020, 21:40

Сейчас в мире зафиксировано более 511 000 заражений на коронавирус.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Среди всех зараженных 120 996 человек вылечились, а 23 067 - умерли.

Больше всего заражений в:

  • 81 782 в Китае;
  • 80 589 в Италии;
  • 76 514 в США.
  • 56 197 в Испании;
  • 43 646 в Германии.

Больше всего людей умерло в Италии - пока сообщается о 8215 смертях.

 

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория: В Украине пока обнаружили 169 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай Италия США Германия


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