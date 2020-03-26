В мире насчитали более полумиллиона заражений Covid-19
Четверг, 26 марта 2020, 20:40
Сейчас в мире зафиксировано более 511 000 заражений на коронавирус.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: Среди всех зараженных 120 996 человек вылечились, а 23 067 - умерли.
Больше всего заражений в:
- 81 782 в Китае;
- 80 589 в Италии;
- 76 514 в США.
- 56 197 в Испании;
- 43 646 в Германии.
Больше всего людей умерло в Италии - пока сообщается о 8215 смертях.
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Украинская правда