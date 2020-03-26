В мире насчитали более полумиллиона заражений Covid-19

Сейчас в мире зафиксировано более 511 000 заражений на коронавирус.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Среди всех зараженных 120 996 человек вылечились, а 23 067 - умерли.

Больше всего заражений в:

81 782 в Китае;

80 589 в Италии;

76 514 в США.

56 197 в Испании;

43 646 в Германии.

Больше всего людей умерло в Италии - пока сообщается о 8215 смертях.

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