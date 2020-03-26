Для боротьби з коронавірусом використають знаменитий стадіон

Стадіон відомого футбольного клубу "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" віддадуть під склад для медикаментів й іншого медичного приладдя на час карантину через пандемію коронавируса.

Джерело: The Guardian

Деталі: Всі ці приналежності будуть надходити на стадіон у вигляді пожертвувань, після чого їх роздаватимуть усім нужденним.

Видання нагадує, що на даний момент Іспанія посідає друге місце у світі за кількістю смертей від коронавирусу, поступаючись Італії та перевершуючи Китай. З 4089 смертей на ранок четверга 2090 були в Мадриді.