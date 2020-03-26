Для боротьби з коронавірусом використають знаменитий стадіон

8419 переглядів
Четвер, 26 березня 2020, 21:48

Стадіон відомого футбольного клубу "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" віддадуть під склад для медикаментів й іншого медичного приладдя на час карантину через пандемію коронавируса.

Джерело: The Guardian

Деталі: Всі ці приналежності будуть надходити на стадіон у вигляді пожертвувань, після чого їх роздаватимуть усім нужденним.

Видання нагадує, що на даний момент Іспанія посідає друге місце у світі за кількістю смертей від коронавирусу, поступаючись Італії та перевершуючи Китай. З 4089 смертей на ранок четверга 2090 були в Мадриді.

Теми: коронавірус Іспанія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У світі нарахували понад півмільйона заражень Covid-19 26 березня 2020, 21:40
Новини 26 березня: закриття кордону, нові одужання 26 березня 2020, 21:22
У Франції за добу від коронавірусу померли 365 людей, в тому числі 16-річна дівчина 26 березня 2020, 21:01
Усі новини
Головні новини
У світі нарахували понад півмільйона заражень Covid-19
Венедіктова визначилася із заступниками
Ще троє українців подолали коронавірус
Кличко повідомив про 7 нових випадків зараження на коронавірус у Києві
Усі новини
Пояснюємо

Що таке надзвичайна ситуація і як вона вплине на життя

здоров'я

Як коронавірус впливає на тіло людини