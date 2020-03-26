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Для борьбы с коронавирусом используют знаменитый стадион

Четверг, 26 марта 2020, 20:48
Для борьбы с коронавирусом используют знаменитый стадион

Стадион известного футбольного клуба "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" отдадут под склад для медикаментов и других медицинских принадлежностей на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Источник: The Guardian

Детали: Все эти принадлежности будут поступать на стадион в виде пожертвований, после чего их будут раздавать всем нуждающимся.

Издание напоминает, что на данный момент Испания занимает второе место в мире по количеству смертей от коронавируса, уступая Италии и превосходя Китай. Из 4089 смертей на утро четверга 2090 были в Мадриде.

Темы: коронавирусИспания
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