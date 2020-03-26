Для борьбы с коронавирусом используют знаменитый стадион

6472 просмотра
Четверг, 26 марта 2020, 21:48

Стадион известного футбольного клуба "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" отдадут под склад для медикаментов и других медицинских принадлежностей на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Источник: The Guardian

Детали: Все эти принадлежности будут поступать на стадион в виде пожертвований, после чего их будут раздавать всем нуждающимся.

Издание напоминает, что на данный момент Испания занимает второе место в мире по количеству смертей от коронавируса, уступая Италии и превосходя Китай. Из 4089 смертей на утро четверга 2090 были в Мадриде.

Темы: коронавирус Испания


powered by lun.ua
Материалы по теме
В мире насчитали более полумиллиона заражений Covid-19 26 марта 2020, 21:40
Новости 26 марта: закрытие границы, новые выздоровления 26 марта 2020, 21:22
Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек, в том числе 16-летняя девушка 26 марта 2020, 21:01
Все новости
Главные новости
В мире насчитали более полумиллиона заражений Covid-19
Венедиктова определилась с замами
Еще трое украинцев побороли коронавирус
Кличко сообщил о 7 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве
Все новости
Медицина

Чего боится коронавирус? Рассказывают в Минздраве

Дети

9 простых советов, которые помогут привлечь детей к чтению

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!