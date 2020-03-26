Вчені дійшли висновку, що якби людство не вжило заходів, в усьому світі від коронавірусної хвороби Covid-19 могли загинути 40 мільйонів людей.

Джерело: Reuters з посиланням на доповідь групи вчених з лондонського Імперського коледжу

Деталі: Їхнє дослідження показало, що якщо не вжити жодних стримуючих заходів, спалах Covid-19 міг призвести до 7 мільярдів заражень і 40 мільйонів смертей у всьому світі вже в 2020 році.

У той же час, на думку експертів, якщо вжити необхідних заходів і скоротити соціальні контакти людей похилого віку на 60%, а решти населення на 40% - то кількість жертв вдасться скоротити вдвічі, тобто зберегти 20 мільйонів життів.

Але, кажуть вчені, навіть якщо вийде належним чином обмежити контакти, системи охорони здоров'я в усіх країнах швидко виявляться перевантаженими. Найбільше від цієї проблеми постраждають бідні країни з поганим медичним обслуговуванням.

Автори дослідження дійшли висновку, що якщо поширення хвороби вдасться уповільнити на ранній стадії (0,2 смерті на 100 тис. населення), то будуть врятовані 38,7 млн людей. Якщо трохи пізніше (1,6 смерті на 100 тис. Населення), то 30,7 млн осіб збережуть свої життя. І так далі.

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