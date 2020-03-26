Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Якби не спротив людства, коронавірус міг вбити 40 мільйонів – вчені

Четвер, 26 березня 2020, 21:03
Якби не спротив людства, коронавірус міг вбити 40 мільйонів – вчені

Вчені дійшли висновку, що якби людство не вжило заходів, в усьому світі від коронавірусної хвороби Covid-19 могли загинути 40 мільйонів людей.

Джерело: Reuters з посиланням на доповідь групи вчених з лондонського Імперського коледжу

Деталі: Їхнє дослідження показало, що якщо не вжити жодних стримуючих заходів, спалах Covid-19 міг призвести до 7 мільярдів заражень і 40 мільйонів смертей у всьому світі вже в 2020 році.

У той же час, на думку експертів, якщо вжити необхідних заходів і скоротити соціальні контакти людей похилого віку на 60%, а решти населення на 40% - то кількість жертв вдасться скоротити вдвічі, тобто зберегти 20 мільйонів життів.

Але, кажуть вчені, навіть якщо вийде належним чином обмежити контакти, системи охорони здоров'я в усіх країнах швидко виявляться перевантаженими. Найбільше від цієї проблеми постраждають бідні країни з поганим медичним обслуговуванням.

Автори дослідження дійшли висновку, що якщо поширення хвороби вдасться уповільнити на ранній стадії (0,2 смерті на 100 тис. населення), то будуть врятовані 38,7 млн людей. Якщо трохи пізніше (1,6 смерті на 100 тис. Населення), то 30,7 млн осіб збережуть свої життя. І так далі.

Читайте також Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусжертвиCovid-2019світ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: