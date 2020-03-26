Вчені дійшли висновку, що якщо людство не вживатиме правильних заходів, в усьому світі від коронавірусної хвороби Covid-19 можуть загинути 40 мільйонів людей.

Джерело: Reuters з посиланням на доповідь групи вчених з лондонського Імперського коледжу

Деталі: Їхнє дослідження показало, що якщо не вжити жодних стримуючих заходів, спалах Covid-19 може призвести до 7 мільярдів заражень і 40 мільйонів смертей у всьому світі вже в 2020 році.

У той же час, на думку експертів, якщо вжити необхідних заходів і скоротити соціальні контакти людей похилого віку на 60%, а решти населення на 40% - то кількість жертв вдасться скоротити вдвічі, тобто зберегти 20 мільйонів життів.

Але, кажуть вчені, навіть якщо вийде належним чином обмежити контакти, системи охорони здоров'я в усіх країнах швидко виявляться перевантаженими. Найбільше від цієї проблеми постраждають бідні країни з поганим медичним обслуговуванням.

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