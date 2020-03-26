Если не защищаться, коронавирус убьет 40 миллионов людей – ученые

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Четверг, 26 марта 2020, 22:03

Британские ученые пришли к выводу, что если человечество не примет правильные меры, во всем мире от коронавирусной болезни Covid-19 могут погибнуть 40 миллионов людей.

Источник: Reuters

Детали: По словам ученых из лондонского Имперского колледжа, если не предпринять никаких сдерживающих мер, вспышка Covid-19 может привести 7 миллиардам заражений и 40 миллионам смертей во всем мире уже в 2020 году.

В то же время, по мнению экспертов, если принять необходимые меры и сократить социальные контакты пожилых людей на 60%, а остального населения на 40% - то количество жертв удастся сократить вдвое, то есть сохранить 20 миллионов жизней.

Однако, говорят ученые, даже если получится должным образом ограничить контакты, системы здравоохранения во всех странах быстро окажутся перегруженными. Больше всего от этой проблемы пострадают бедные страны с плохим медицинским обслуживанием.

Дополняется...

Темы: коронавирус жертвы Covid-2019 мир


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