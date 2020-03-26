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Если б не сопротивление человечества, коронавирус мог убить 40 млн – ученые

Четверг, 26 марта 2020, 21:03
Если б не сопротивление человечества, коронавирус мог убить 40 млн – ученые

Ученые пришли к выводу, что если бы человечество не приняло меры, во всем мире от коронавирусной болезни Covid-19 могли погибнуть 40 миллионов людей.

Источник: Reuters со ссылкой на доклад группы у ченых из лондонского Имперского колледжа

Детали: Их исследование показало, что если б не было предпринято никаких сдерживающих мер, вспышка Covid-19 могла привести к 7 миллиардам заражений и 40 миллионам смертей во всем мире уже в 2020 году.

В то же время, по мнению экспертов, если принять необходимые меры и сократить социальные контакты пожилых людей на 60%, а остального населения на 40% - то количество жертв удастся сократить вдвое, то есть сохранить 20 миллионов жизней.

Однако, говорят ученые, даже если получится должным образом ограничить контакты, системы здравоохранения во всех странах быстро окажутся перегруженными. Больше всего от этой проблемы пострадают бедные страны с плохим медицинским обслуживанием.

Авторы исследования пришли к выводу, что если распространение болезни удастся замедлить на ранней стадии (0,2 смерти на 100 тыс. населения), то будут спасены 38,7 млн человек. Если немного позднее (1,6 смерти на 100 тыс. населения), то 30,7 млн человек сохранят свои жизни. И так далее.

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Темы: коронавирусжертвыCovid-2019мир
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