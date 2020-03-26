В Україні зафіксовано 196 заражень COVID-19

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Четвер, 26 березня 2020, 22:13

В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров'я

Деталі: Станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

З них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

 

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Українська правда
Теми: корупція Україна епідемія


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