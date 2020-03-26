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В Украине зафиксировали 196 заражений коронавирусом

Четверг, 26 марта 2020, 21:13
В Украине зафиксировали 196 заражений коронавирусом

В Украине 26 марта зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: По состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

 

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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