В Украине зафиксировали 196 заражений COVID-19

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Четверг, 26 марта 2020, 22:13

В Украине 26 марта зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: По состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

 

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Украинская правда
Темы: коррупция Украина эпидемия


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