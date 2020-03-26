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Сотня креативників вимагають не урізати бюджети на культуру

Четвер, 26 березня 2020, 21:16

Сотня діячів культури і мистецтва, депутатів, видавців і журналістів вимагають не урізати через коронавірус бюджет на "розвиток креативних індустрій", бо це призведе до кризи у сфері культури.

Джерело: звернення "представників креативних індустрій" до уряду та президента 

Дослівно: "Тема кардинального скорочення видатків на культуру Міністерством фінансів становить загрозу нищівних наслідків для держави… 

Як наслідок, досягнення останніх років буде зведено нанівець, тисячі українців гарантовано залишаться без робочих місць, а проекти, що сприяють формуванню національної ідентичності, будуть зупинені.

Враховуючи всю драматичність прогнозованого розвитку подій, ми вимагаємо зупинити знищення української культури та змінити підходи уряду щодо фінансування.

Без всього, що було створено за останні декілька років – наша держава втрачає національну свободу та історичну незалежність. А без цього Україна не матиме майбутнього".

Деталі: Список підписантів очолив нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Серед тих, хто підтримав вимоги, зокрема, генеральна директорка Національного художнього музею Юлія Литвинець, режисер Владислав Троїцький, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, актори Дмитро Ступка, Ірма Вітовська та Ольга Сумська, режисер Наріман Алієв та інші. 

Станом на 22:16 у звернення 107 підписантів.

Що було раніше: Витрати на сфери Міністерства культури, молоді та спорту планують зменшити на 6,4 млрд гривень або на 41%.

Видатки на освіту та науку мають скоротити на понад 5 млрд, зокрема на медичну освіту.

Українські кінематографісти, Український культурний фонд та Український інститут книги звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звернулися з проханням захистити культуру та не урізати фінансування.

Українська правда

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Теми: бюджеткультуракоронавірус
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