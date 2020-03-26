Сотня креативщиков требует не урезать бюджеты на культуру

Сотня деятелей культуры и искусства, депутатов, издателей и журналистов требует не урезать из-за коронавируса бюджет на "развитие креативных индустрий", потому что это приведет к кризису в сфере культуры.

Источник: обращение "представителей креативных индустрий" к правительству и президенту

Дословно: "Тема кардинального сокращения расходов на культуру Министерством финансов представляет угрозу сокрушительных последствий для государства...

Как следствие, достижения последних лет будет сведено на нет, тысячи украинцев гарантированно останутся без рабочих мест, а проекты, способствующие формированию национальной идентичности, будут остановлены.

Учитывая всю драматичность прогнозируемого развития событий, мы требуем остановить уничтожение украинской культуры и изменить подходы правительства к финансированию.

Без всего, что было создано за последние несколько лет – наше государство теряет национальную свободу и историческую независимость. А без этого Украина не будет иметь будущего".

Детали: Список подписантов возглавил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Среди тех, кто поддержал требования, в частности, генеральный директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, режиссер Владислав Троицкий, генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, актеры Дмитрий Ступка, Ирма Витовская и Ольга Сумская, режиссер Нариман Алиев и другие.

По состоянию на 22:17 у обращения 107 подписантов.

Что было раньше: Расходы на сферы Министерства культуры, молодежи и спорта планируют уменьшить на 6,4 млрд гривен или на 41%.

Расходы на образование и науку должны сократить более чем 5 млрд, в том числе на медицинское образование.

Украинские кинематографисты, Украинский культурный фонд и Украинский институт книги обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю обратились с просьбой защитить культуру и не урезать финансирование.