В Італії від коронавірусу померли 39 лікарів

В Італії від початку епідемії коронавірусу від викликаної ним хвороби COVID-19 померли вже 39 лікарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Станом на вечір середи від коронавірусу в Італії померли 33 лікарі, однак пізніше стало відомо про смерть чотирьох лікарів у Бергамо, лікаря з міста Фоджа та сімейного лікаря з Турина.

Число інфікованих медичних працівників також збільшується: за останніми даними Інституту вищої медицини, число заражень медиків зросло до 6205 осіб.

Це більше 9% від загального числа хворих на коронавірус в Італії.

Як повідомлялося, протягом останньої доби в Італії коронавірусом заразилися більше 6 тисяч людей, загальне число інфікувань наразі складає 62 013 . Померли від коронавірусу 8165 людей.