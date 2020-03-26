В Италии от коронавируса умерли 39 врачей

6288 просмотров
Четверг, 26 марта 2020, 23:09

В Италии с начала эпидемии коронавируса от вызванной им болезни COVID-19 умерли уже 39 врачей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

По состоянию на вечер среды от коронавирус в Италии скончались 33 врачи, однако позже стало известно о смерти четырех врачей в Бергамо, врача из города Фоджа и семейного врача из Турина.

Число инфицированных медицинских работников также увеличивается: по последним данным Института высшей медицины, число заражений медиков выросло до 6205 человек.

Это более 9% от общего числа больных коронавирусом в Италии.

Как сообщалось, в течение последних суток в Италии коронавирусом заразились более 6 тысяч человек, общее число заражений сейчас составляет 62 013 . Умерли от коронавируса 8165 человек.

Темы: импорт коронавирус Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина запасается едой, не покупайте на полгода вперед – Таможня 19 марта 2020, 11:11
Украина нарастила импорт дизельного топлива из России на 40% – СМИ 12 марта 2020, 10:58
ЕС снял запрет на импорт мяса птицы из Украины 4 марта 2020, 17:17
Все новости
Главные новости
В Украине зафиксировали 196 заражений коронавирусом
В мире насчитали более полумиллиона заражений Covid-19
Венедиктова определилась с замами
Еще трое украинцев побороли коронавирус
Все новости
Медицина

Чего боится коронавирус? Рассказывают в Минздраве

Дети

9 простых советов, которые помогут привлечь детей к чтению

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!