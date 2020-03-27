США випередили Китай та Італію за кількістю заражень COVID-19

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П'ятниця, 27 березня 2020, 00:29

За час пандемії нового коронавірусу, у США на COVID-19 захворіли 82 404 особи. В той же час у Китаї вже зафіксовано 81 782 випадки захворювання, в Італії 80 589.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У США з 82 404 випадків захворювання 1178 людей померло, 619 пацієнтів одужало.

У Китаї з 81 782 захворілих 3291 померло, 74 181 людей одужало.

В Італії з 80 589 випадків заражень на коронавірус 8215 хворих померло, 10 361 одужали.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

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Передісторія: В Україні наразі виявили 196 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли, 1 – вилікувалась.

Микола Донєв, УП
Теми: Covid-2019 коронавірус США Китай Італія


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