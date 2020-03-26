США опередили Китай и Италию по количеству заражений COVID-19

За время пандемии нового коронавируса, в США на COVID-19 заболели 82 404 человека. В то же время в Китае уже зафиксировано 81 782 случая заболевания, в Италии 80 589.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В США с 82 404 случаев заболевания 1178 человек умерло, 619 пациентов выздоровели.

В Китае с 81 782 заболевших 3291 умерло, 74 181 человек выздоровели.

В Италии с 80 589 случаев заражений на коронавирус 8215 больных умерло, 10 361 выздоровели.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория: В Украине пока обнаружили 196 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли, 1 - вылечился.