У Криму з пневмонією госпіталізовано більше 1000 людей
У лікарнях окупованого Росією Криму перебувають більше тисячі людей, які захворіли на пневмонію.
Джерело: Так званий "міністр охорони здоров'я Криму" Ігор Чемонданов, повідомляє Крим.Реалії.
Пряма мова: "У нас госпіталізовані з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією - 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість".
Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Нагадаємо:
- В Україні наразі виявили 196 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
- У світі з 531 684 випадків захворювання новим коронавірусом 24 054 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.