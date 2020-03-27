У Криму з пневмонією госпіталізовано більше 1000 людей

У лікарнях окупованого Росією Криму перебувають більше тисячі людей, які захворіли на пневмонію.

Джерело: Так званий "міністр охорони здоров'я Криму" Ігор Чемонданов, повідомляє Крим.Реалії.

Пряма мова: "У нас госпіталізовані з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією - 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість".

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