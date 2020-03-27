В Крыму с пневмонией госпитализированы более 1000 человек

В больницах оккупированного Россией Крыма находятся более тысячи человек, заболевших пневмонией.

Источник: Так называемый "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемонданов, сообщает Крим.Реалии.

Прямая речь: "У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество".

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