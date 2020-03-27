Карантин: Далай-лама пожертвував людям продукти та ліки
П'ятниця, 27 березня 2020, 03:13
Тибетський духовний лідер Далай-лама XIV пожертвував продукти та ліки нужденним в Індії через пандемію COVID-19.
Джерело: CNN
Пряма мова: "Оскільки Хімачал-Прадеш ( Індійський штат — ред ) був моїм домом майже 60 років, я відчуваю близькість до його жителів".
Деталі: Розмір пожертвування не розголошується.
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- В Індії зафіксовано 729 випадків захворювання на новий коронавірус.
- З 25 березня в Індії ввели карантин на 21 день.