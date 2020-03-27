Карантин: Далай-лама пожертвовал людям продукты и лекарства

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV пожертвовал продукты и лекарства нуждающимся в Индии из-за пандемии COVID-19.

Источник: CNN

Прямая речь: "Поскольку Химачал-Прадеш (Индийский штат - ред) был моим домом почти 60 лет, я чувствую близость к его жителей".

Детали: Размер пожертвования не разглашается.

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