Карантин: Далай-лама пожертвовал людям продукты и лекарства
58 просмотров
Пятница, 27 марта 2020, 04:13
Тибетский духовный лидер Далай-лама пожертвовал продукты и лекарства нуждающимся в Индии из-за пандемии COVID-19.
Источник: CNN
Прямая речь: "Поскольку Химачал-Прадеш (Индийский штат - ред) был моим домом почти 60 лет, я чувствую близость к его жителей".
Детали: Размер пожертвования не разглашается.
Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь
Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Напомним:
- В Индии зафиксировано 729 случаев заболевания новым коронавирус.
- С 25 марта в Индии ввели карантин на 21 день.
powered by lun.ua