Карантин: Далай-лама пожертвовал людям продукты и лекарства

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Пятница, 27 марта 2020, 04:13

Тибетский духовный лидер Далай-лама пожертвовал продукты и лекарства нуждающимся в Индии из-за пандемии COVID-19.

Источник: CNN

Прямая речь: "Поскольку Химачал-Прадеш (Индийский штат - ред) был моим домом почти 60 лет, я чувствую близость к его жителей".

Детали: Размер пожертвования не разглашается.

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Напомним:

  • В Индии зафиксировано 729 случаев заболевания новым коронавирус.
  • С 25 марта в Индии ввели карантин на 21 день.

Темы: коронавирус Индия


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