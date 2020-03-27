Лідери ЄС визначили п’ять пріоритетів у боротьбі з COVID-19

Лідери країн ЄС погодили п’ять ключових пріоритетів у спільних діях задля подолання кризи, яку спричинила пандемія нового коронавірусу.

Джерело: президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми вирішили працювати для досягнення п’яти конкретних пріоритетів. Перший з них стосується продовження заходів та координації зусиль країн-членів, аби стримати розповсюдження вірусу. Для цього необхідно посилити нашу систему охорони здоров’я".

Деталі: Другий важливий пункт – координація зусиль на рівні як ЄС так і національних урядів для забезпечення необхідної кількості медичного обладнання, яке країни-члени потребують у боротьбі з вірусом.

Третій пріоритет - це координація зусиль з метою підтримки досліджень для пришвидшення розробки вакцини проти коронавірусу".

Четвертий напрямок спільних зусиль - вирішення економічних питань, оскільки криза, яка вдарила по Європі та по світу, має економічні й соціальні наслідки.

П’ятий ключовий пріоритет, погоджений на телеконференції лідерів країн ЄС, - репатріація європейських громадян, які зараз перебувають у третіх країнах і хочуть повернутися додому.

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