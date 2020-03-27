Лидеры ЕС определили пять приоритетов в борьбе с COVID-19

Лидеры стран ЕС согласовали пять ключевых приоритетов в совместных действиях для преодоления кризиса, который вызвала пандемия нового коронавируса.

Источник: президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы решили работать для достижения пяти конкретных приоритетов. Первый из них касается продления мероприятий и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить нашу систему здравоохранения".

Детали: Второй важный пункт - координация усилий на уровне как ЕС так и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования, страны-члены нуждаются в борьбе с вирусом.

Третий приоритет - это координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса ".

Четвертое направление совместных усилий - решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по Европе и по миру, имеет экономические и социальные последствия.

Пятый ключевой приоритет, согласованный на телеконференции лидеров стран ЕС, - репатриация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.

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