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У світі на COVID-19 вже захворіло 532 253 людини

П'ятниця, 27 березня 2020, 05:27
У світі на COVID-19 вже захворіло 532 253 людини

Від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 712 людей. В Іспанії за цей час зареєстрували 718 летальних випадків. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 268 смертей від коронавірусу, Франція – 356, Іран – 157, Нідерланди – 78, Німеччина – 61, Велика Британія – 115.

З часу поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 8215 людей, в Іспанії – 4365, Китаї – 3287, Ірані – 2234, Франція – 1696 та 1295 випадків у США.

Не враховуючи Китай, лідером за кількістю осіб, що одужали, є Іран – 10  457 людей. За ним слідує Італія (10 361), Іспанія (7015), Німеччина (5673) та Франція (4948).

У США за весь час нарахували 85 840 випадків зараження. Побороли хворобу поки лише 753 людини. 

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо: 

  • В Україні наразі виявили 196 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
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