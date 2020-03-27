Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В мире на COVID-19 уже заболело 532 253 человека

Пятница, 27 марта 2020, 05:27
В мире на COVID-19 уже заболело 532 253 человека

От коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели - 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 268 смертей от коронавируса, Франция - 356, Иран - 157, Нидерланды - 78, Германия - 61, Великобритания - 115.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 8215 человек, в Испании - 4365, Китае - 3287, Иране - 2234, Франция - 1696 и 1295 случаев в США.

Не считая Китай, лидером по количеству лиц, выздоровели, является Иран - 10457 человек. За ним следует Италия (10361), Испания (7015), Германия (5673) и Франция (4948).

В США за все время насчитали 85 840 случаев заражения. Побороли болезнь пока только 753 человека.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория:

  • В Украине пока обнаружили 196 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.

Темы: коронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: