В Україні уже 218 випадків COVID 19, за добу – 62

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П'ятниця, 27 березня 2020, 10:01
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За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на COVID 19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, дані Центру громадського здоров'я МОЗ

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 62 особи, у цілому в нас уже 218 випадків – із них 5 летальних... 

Є й позитивні новини: сьогодні ми маємо вже чотири випадки одужання від коронавірусної хвороби. Усі в Чернівецькій області – три дорослих, одна дитина. Також очікується ще пятий на виписку – ми будемо мати результати (тесту – ред,) до кінця дня".

Деталі: По областях ситуація така:

▪️ Вінницька область – 5 випадків;

▪️ Волинська область – 2 випадки;

▪️ Дніпропетровська область — 3 випадки;

▪️ Донецька область – 2 випадки;

▪️ Запорізька область – 8 випадків;

▪️ Закарпатська область – 1 випадок;

▪️ Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

▪️ Івано-Франківська область – 24 (2 летальніх) випадки;

▪️ м. Київ – 47 випадків;

▪️ Київська область – 32 випадки;

▪️ Львівська область – 3 випадки;
 
▪️ Луганська область – 1 випадок;

▪️ Одеська область – 4 випадки;

▪️ Рівненська область – 9 випадків;

▪️ Тернопільська область – 25 випадків (1 летальний);

▪️ Херсонська область – 1 випадок;

▪️ Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;

▪️ Черкаська область – 2 випадки.

Найбільше хворіють люди у віці від 30  до 49 років (це майже 38% від усіх, хто захворів).

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія


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