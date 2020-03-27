В Украине уже 218 случаев COVID 19, за сутки – 62
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания COVID 19, в целом уже 218 граждан заразились коронавируса Sars CoV 2.
Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, данные Центра общественного здоровья МОЗ
Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 62 человека, в целом у нас уже 218 случаев – из них 5 летальных...
Есть и положительные новости: сегодня мы имеем уже четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни. Все в Черновицкой области – три взрослых, один ребенок. Также ожидается еще пятый на выписку – мы будем иметь результаты (теста – ред,) до конца дня".
Детали: По областям ситуация такова:
▪️ Винницкая область – 5 случаев;
▪️ Волынская область – 2 случая;
▪️ Днепропетровская область – 3 случая;
▪️ Донецкая область – 2 случая;
▪️ Запорожская область – 8 случаев;
▪️ Закарпатская область – 1 случай;
▪️ Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;
▪️ Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случаи;
▪️ г. Киев – 47 случаев;
▪️ Киивская область – 32 случая;
▪️ Львовская область – 3 случая;
▪️ Луганская область – 1 случай;
▪️ Одесская область – 4 случая;
▪️ Ровенская область – 9 случаев;
▪️ Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный)
▪️ Херсонская область – 1 случай;
▪️ Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;
▪️ Черкасская область – 2 случая.
Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – это почти 38% от всех заболевших. В возрасте от 18 до 29 лет – 17%, в возрасте 50-65 лет – 30%, 65 лет и старше – 6%.
То есть больные от 18 до 49 лет – это почти 50%. По мнению Ляшко, это свидетельствует о том, что старшее поколение прислушивается к рекомендациям.