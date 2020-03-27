В Украине уже 218 случаев COVID 19, за сутки – 62

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания COVID 19, в целом уже 218 граждан заразились коронавируса Sars CoV 2.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, данные Центра общественного здоровья МОЗ

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 62 человека, в целом у нас уже 218 случаев – из них 5 летальных...

Есть и положительные новости: сегодня мы имеем уже четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни. Все в Черновицкой области – три взрослых, один ребенок. Также ожидается еще пятый на выписку – мы будем иметь результаты (теста – ред,) до конца дня".

Детали: По областям ситуация такова:

▪️ Винницкая область – 5 случаев;

▪️ Волынская область – 2 случая;

▪️ Днепропетровская область – 3 случая;

▪️ Донецкая область – 2 случая;

▪️ Запорожская область – 8 случаев;

▪️ Закарпатская область – 1 случай;

▪️ Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;

▪️ Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случаи;

▪️ г. Киев – 47 случаев;

▪️ Киивская область – 32 случая;

▪️ Львовская область – 3 случая;

▪️ Луганская область – 1 случай;

▪️ Одесская область – 4 случая;

▪️ Ровенская область – 9 случаев;

▪️ Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный)

▪️ Херсонская область – 1 случай;

▪️ Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;

▪️ Черкасская область – 2 случая.

Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – это почти 38% от всех заболевших. В возрасте от 18 до 29 лет – 17%, в возрасте 50-65 лет – 30%, 65 лет и старше – 6%.

То есть больные от 18 до 49 лет – это почти 50%. По мнению Ляшко, это свидетельствует о том, что старшее поколение прислушивается к рекомендациям.