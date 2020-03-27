За кордоном у зв’язку з пандемією коронавірусу зафіксовано смерть четвертої громадянки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС.

Згідно з даними міністерства, кількість померлих українських громадян за кордоном від COVID-19 станом на 20:00 26 березня зросла до чотирьох. Відзначається, що всі померлі - жінки. Країна перебування останньої загиблої не уточнюються.

Як відомо, перші три українки померли в Італії, найбільш ураженій коронавірусом країні Європи.

22 громадян України, за даними МЗС, перебувають на лікуванні у зв’язку з вірусом. 160 українців за кордоном на карантині. 8 українських громадян одужали.

❗Підсумки дня:



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Детально про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з #COVID19: https://t.co/6B8ZLFpcH6 pic.twitter.com/nV6DM98QXL — ⚡Коронавірус у світі - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 26, 2020

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