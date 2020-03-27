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Від коронавірусу за кордоном померла четверта українка – МЗС

П'ятниця, 27 березня 2020, 10:04
Від коронавірусу за кордоном померла четверта українка – МЗС

За кордоном у зв’язку з пандемією коронавірусу зафіксовано смерть четвертої громадянки України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС. 

Згідно з даними міністерства, кількість померлих українських громадян за кордоном від COVID-19 станом на 20:00 26 березня зросла до чотирьох. Відзначається, що всі померлі - жінки.

Як відомо, перші три українки померли в Італії, найбільш ураженій коронавірусом країні Європи. 

У коментарі "Громадському" речниця МЗС Катерина Зеленко розповіла, що 4-та українка також померла в Італії у місті Трієст: "Жінка - 1958 року народження. Вона померла у лікарні кількома днями раніше. 26 березня факт смерті від коронавірусу підтвердився лабораторно".

22 громадян України, за даними МЗС, перебувають на лікуванні у зв’язку з вірусом. 160 українців за кордоном на карантині. 8 українських громадян одужали.

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Теми: коронавірусCovid-2019МЗСукраїнці
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