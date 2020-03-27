Из-за коронавируса за границей умерла уже четвертая украинка – МИД

3169 просмотров
Пятница, 27 марта 2020, 11:04

За рубежом в связи с пандемией коронавируса зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД.

Согласно данным министерства, количество умерших украинских граждан за границей от COVID-19 по состоянию на 20:00 26 марта возросло до четырех. Отмечается, что все умершие - женщины.

Страна пребывания последней погибшей не уточняется.

Как известно, первые три украинки умерли в Италии, наиболее пораженной от коронавируса стране Европы.

22 граждан Украины, по данным МИД, находятся на лечении в связи с вирусом. 160 украинцев за рубежом на карантине. 8 украинских граждан выздоровели.

Темы: коронавирус Covid-2019 МИД украинцы


powered by lun.ua
Материалы по теме
За анализами к больным с подозрением на COVID-19 будут приезжать мобильные бригады – МОЗ 27 марта 2020, 10:45
Все ближе к Путину: в администрации президента РФ выявили коронавирус – росСМИ 27 марта 2020, 10:41
В Крыму 7 новых случаев заражения Covid-19 27 марта 2020, 10:08
Все новости
Главные новости
За анализами к больным с подозрением на COVID-19 будут приезжать мобильные бригады – МОЗ
В Украине уже 218 случаев COVID 19, за сутки – 62
Украине необходимо принять "антиколомойский" закон и запустить рынок земли – МВФ
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА УСКОРЯЕТСЯ С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ — ВОЗ
Все новости
Воины добра

Как можно помочь врачам. Полезные ссылки

Медицина

Чего боится коронавирус? Рассказывают в Минздраве

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!