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От коронавируса за границей умерла уже четвертая украинка – МИД

Пятница, 27 марта 2020, 10:04
От коронавируса за границей умерла уже четвертая украинка – МИД

За рубежом в связи с пандемией коронавируса зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД.

Согласно данным министерства, количество умерших украинских граждан за границей от COVID-19 по состоянию на 20:00 26 марта возросло до четырех. Отмечается, что все умершие - женщины.

Как известно, первые три украинки умерли в Италии, наиболее пораженной от коронавируса стране Европы.

В комментарии "Громадському" пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко рассказала, что 4-украинка также умерла в Италии в городе Триест: "Женщина - 1958 года рождения. Она умерла в больнице несколькими днями ранее. 26 марта факт смерти от коронавируса подтвердился лабораторно".

22 граждан Украины, по данным МИД, находятся на лечении в связи с вирусом. 160 украинцев за рубежом на карантине. 8 украинских граждан выздоровели.

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Темы: коронавирусCovid-2019МИДукраинцы
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