За рубежом в связи с пандемией коронавируса зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД.

Согласно данным министерства, количество умерших украинских граждан за границей от COVID-19 по состоянию на 20:00 26 марта возросло до четырех. Отмечается, что все умершие - женщины.

Страна пребывания последней погибшей не уточняется.

Как известно, первые три украинки умерли в Италии, наиболее пораженной от коронавируса стране Европы.

22 граждан Украины, по данным МИД, находятся на лечении в связи с вирусом. 160 украинцев за рубежом на карантине. 8 украинских граждан выздоровели.