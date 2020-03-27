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Коронавірус у Німеччині: уряд обдумує використання додатку для стеження за рухом

П'ятниця, 27 березня 2020, 11:25

У Німеччині не виключають використання спеціального мобільного додатка стеження у протидії поширенню коронавірусу.

Про це заявила міністерка з питань цифрової інфраструктури Доротея Бер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

На думку Бер, таке програмне забезпечення на смартфонах може виявитися "доцільним для цілеспрямованого стримування вірусу". Нині в уряді ФРН обдумують запровадження використання такого додатка.

"Нам потрібно користуватися можливостями, котрі надає диджиталізація, для подолання кризи", - зазначила Бер.

Вона наголосила, що нинішнє німецьке законодавство щодо захисту даних не містить жодних застережень для широкого використання такого додатка, адже користувач погоджується на використання даних під час завантаження застосунку.

Досі чиновникам доводилося з'ясовувати за допомогою інтерв'ю, з ким контактував інфікований коронавірусом, на що потрібно дуже багато часу. Тож Інститут Роберта Коха хоче розширити використання даних мобільних телефонів.

У Німеччині зареєстровано більше 43 тисячі випадків інфікування новим коронавірусом. Понад 260 інфікованих померли.

Нагадаємо, німецький уряд представив пакет заходів на суму до 750 мільярдів євро, щоб пом'якшити збиток від спалаху коронавірусу для найбільшої економіки Європи.

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Теми: Німеччинакоронавірус
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