Коронавирус в Германии: правительство обдумывает использование приложения для слежки за движением

В Германии не исключают использования специального мобильного приложения слежения для противодействия распространению коронавируса.

Об этом заявила Министр по вопросам цифровой инфраструктуры Доротея Бэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По мнению Бэр, такое программное обеспечение на смартфонах может оказаться "целесообразным для целенаправленного сдерживания вируса". Сейчас в правительстве ФРГ обдумывают введение использования такого приложения.

"Нам нужно пользоваться возможностями, которые предоставляет диджитализация, для преодоления кризиса", - отметила Бэр.

Она подчеркнула, что нынешнее немецкое законодательство по защите данных не содержит никаких оговорок для широкого использования такого приложения, ведь пользователь соглашается на использование данных при загрузке приложения.

До сих пор чиновникам приходилось выяснять с помощью интервью, с кем контактировал инфицированный коронавируса, на что нужно очень много времени. Поэтому Институт Роберта Коха хочет расширить использование данных мобильных телефонов.

В Германии зарегистрировано более 43 000 случаев инфицирования новым коронавируса. Более 260 инфицированных умерли.

Напомним, немецкое правительство представило пакет мер на сумму до 750 млрд евро, чтобы смягчить ущерб от вспышки коронавируса для крупнейшей экономики Европы.

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