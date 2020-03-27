У Києві 8 нових випадків зараження Covid-19 – Кличко

Очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві зафіксовано вже 55 людей, вражених коронавірусом Covid-19, це на 8 випадків більше, ніж минулої доби.

Джерело: Кличко на брифінгу

Пряма мова: "На жаль, кількість людей, які заразились коронавірусом в столиці збільшилась. Вже 55 осіб мають підтверджений діагноз. Сьогодні в столиці ми отримали від державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли 4 жінки віком від 31до 59 років, та четверо чоловіків від 43 до 59 років.

Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні, двоє — в міську клінічну лікарню №4, ще двоє — до центрального госпіталю МВС. А двоє знаходяться в самоізоляції, лікуються вдома під наглядом лікарів".

Деталі: За словами Кличка на сьогодні протестовано більше 1500 киян. 32 зразки ще перевіряються на підтвердження або спростування.

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