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В Киеве 8 новых случаев заражения Covid-19 – Кличко

Пятница, 27 марта 2020, 11:32
В Киеве 8 новых случаев заражения Covid-19 – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве зафиксировано уже 55 человек, зараженных коронавирусом Covid-19, это на 8 случаев больше, чем за прошлые сутки.

Источник: Кличко на брифинге

Прямая речь: "К сожалению, количество людей, которые заразились коронавирусом, в столице увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня в столице мы получили от государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Минздрава еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели 4 женщины в возрасте от 31до 59 лет, и четверо мужчин от 43 до 59 лет.

Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое - в городскую клиническую больницу №4, еще двое - в центральный госпиталь МВД. А двое находятся в самоизоляции, лечатся дома под наблюдением врачей".

Детали: По словам Кличко на сегодня протестировано более 1500 киевлян. 32 образцы еще проверяются на подтверждение или опровержение.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019
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