ЄС вимагає розслідувати катування українських заручників у ОРДЛО

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П'ятниця, 27 березня 2020, 12:45

Європейський Союз вимагає розслідувати повідомлення про катування і жорстоке поводження з утримуваними на окупованому Донбасі українськими бранцями. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника із закордонних справ і політики безпеки Європейської служби зовнішніх справ Петера Стано. 

В ЄС зазначили, що остання доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтверджує продовження практику свавільних затримань, катувань та жорстокого поводження із затриманими у зв’язку з конфліктом на сході України людьми. 

"Зокрема, у доповіді УВКПЛ ООН виявлено і додатково підтверджено стійку практику свавільних затримань, яка часто рівносильна насильницьким викраденням, тортурам і жорстокому поводженню із затриманими у зв'язку з конфліктом у так званих "Луганській і Донецькій народних республіках".

Ці практики і безкарність виконавців цих злочинів має припинитися. Свідчення звільнених заручників про умови їхнього утримання у доповідях УВКПЛ жахливі. ЄС очікує на негайні і всебічні розслідування цих повідомлень про порушення", - сказано у заяві.

Незалежні міжнародні спостерігачі з Міжнародного комітету Червоного Хреста та УВКПЛ ООН повинні отримати повний і безумовний доступ до усіх заручників і місць їхнього утримання під вартою, підкреслили в ЄС..

"У цьому контексті ЄС очікує, що Росія використає свій суттєвий вплив на збройні формування для того, аби добитися стійкого і мирного політичного урегулювання конфлікту на сході України", - сказано в заяві.

Як повідомлялося, ЄС вимагає в РФ і бойовиків відкрити частковий доступ на окупований Донбас у розпал пандемії коронавірусу.

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Теми: заручники ОРДЛО ЄС права людини


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