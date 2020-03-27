В Україну йде похолодання до -6 і сніг

У зв'язку з вторгненням арктичного повітря у західних, північних та більшості центральних областей України у кінці березня – на початку квітня очікується відчутне похолодання.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: "31 березня – 2 квітня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.

Зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової зав'язі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників".

Деталі: 29 березня на заході країни пройдуть дощі, а 30 березня – на заході та півночі очікується сніг, температура повітря вночі та вдень опуститься до -1+1°. На решті території 29-30 березня без опадів, вночі +3-5 градусів, вдень від +5-7° у центрі до +14° на півдні.

У Карпатах 31 березня прогнозують помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 30-31 березня очікується мокрий сніг і дощ, вночі до -3°, вдень +2+4°.