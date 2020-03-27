В Украину идет похолодание до -6 и снег

В связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей Украины в конце марта – начале апреля ожидается ощутимое похолодание.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "31 марта – 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6° мороза (31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла), днем ​​1-6° тепла.

Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи рано расцветших плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников".

Детали: 29 марта на западе страны пройдут дожди, а 30 марта – на западе и севере ожидается снег, температура воздуха ночью и днем ​​опустится до -1+1°. На остальной территории 29-30 марта без осадков, ночью 3-5 градусов, днем ​​от +5-7° в центре до +14° на юге.

В Карпатах 31 марта прогнозируют умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (І уровень опасности – желтый). Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​0-5° мороза.

В Киеве 30-31 марта ожидается мокрый снег и дождь, ночью до -3°, днем ​​+2+4°.