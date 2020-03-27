В ОРДЛО майже 150 осіб - з пневмонією, можливості діагностувати коронавірус немає

На окупованих територіях майже 150 осіб госпіталізовано з пневмонією, діагностувати коронавірус можливості немає.

Джерело: українська омбудсман Людмила Денісова у своєму Facebook

Пряма мова: "За оперативною інформацією на окремих територіях Донецької та Луганської областей, не підконтрольних уряду України, вже близько 800 осіб звернулися за медичною допомогою у зв’язку з гострою респіраторною вірусною інфекцією.

З них близько 150 - госпіталізовані з підозрою на наявність пневмонії, зокрема двоє дітей 11 та 13 років перебувають під наглядом лікарів. Діагностувати коронавірусну інфекцію там досі неможливо через відсутність відповідних тестів у лікарнях".

Деталі: Денісова зазначає: зЗ початку 2020 року вона отримала близько 1000 звернень від громадян України, які утримуються в установах виконання покарань розташованих на зазначених територіях. Вони скаржаться на незабезпечення належних умов тримання, ненадання медичної допомоги, жорстоке поводження та катування.

Омбудсман наголошує: це грубі порушення норм національного законодавства України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

В умовах стрімкого поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Денісова вкрай занепокоєна ситуацією щодо забезпечення прав і свобод громадян України, які лишилися проживати на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та ув’язнених осіб, утримуваних в місця несвободи.

Вона закликала світову спільноту використати всі наявні механізми та засоби, аби перевірити стан здоров’я цивільного населення, яке мешкає на вказаних територіях, та громадян України, які перебувають у місцях несвободи. Також сприяти у наданні належної медичної допомоги, відповідно до рекомендацій наданих Всесвітньою організацією охорони здоров’я щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Що передувало: У зв'язку з запровадженим карантином Україна обмежила в'їзд на тимчасово окуповані території. Бойовики, у свою чергу, повністю закрили свої КПВВ.