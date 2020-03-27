В ОРДЛО почти 150 человек с пневмонией, возможности диагностировать коронавирус нет

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Пятница, 27 марта 2020, 13:39

На оккупированных территориях почти 150 человек госпитализированы с пневмонией, диагностировать коронавирус возможности нет.

Источник: украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook

Прямая речь: "По оперативной информации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины, уже около 800 человек обратились за медицинской помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией.

Из них около 150 - госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в том числе двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей. Диагностировать коронавирусную инфекцию там до сих пор невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах".

Детали: Денисова отмечает: с начала 2020 года она получила около 1000 обращений от граждан Украины, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний расположенных на указанных территориях. Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки.

Омбудсман отмечает: это грубые нарушения норм национального законодательства Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

В условиях стремительного распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 Денисова крайне обеспокоена ситуацией по обеспечению прав и свобод граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и заключенных, содержащихся в местах несвободы.

Она призвала мировое сообщество использовать все имеющиеся механизмы и средства, чтобы проверить состояние здоровья гражданского населения, проживающего на указанных территориях, и граждан Украины, которые находятся в местах несвободы. Также оказать содействие в предоставлении надлежащей медицинской помощи, в соответствии с рекомендациями Всемирной организацией здравоохранения по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Что предшествовало: В связи с введенным карантином Украина ограничила въезд на временно оккупированные территории. Боевики, в свою очередь, полностью закрыли свои КПВВ.

Украинская правда
Темы: коронавирус ОРДЛО


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