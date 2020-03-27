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Коронавірус в Італії: у супермаркеті Палермо покупці відмовилися платити за товари

П'ятниця, 27 березня 2020, 12:44
Коронавірус в Італії: у супермаркеті Палермо покупці відмовилися платити за товари

В один із супермаркетів італійського міста Палермо довелося викликати поліцію після того, як покупці намагалися вийти з товарами, не сплативши їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Giornale de Sicilia.

Інцидент трапився в четвер у супермаркеті Lidl через те, що близько 15 осіб заповнили візки для покупок, а потім спробували вийти, не заплативши за товар. Вони сказали, що ціни не відповідають тому, що було написано на деяких цінниках.

Співробітники магазину спробували завадити покупцям, через що виникла сутичка і довелося викликати поліцію.

Компанія підтвердила те, що сталося, подякувавши поліції за оперативне втручання.

"Lidl Italia підтверджує, що ближче до вечора близько 15 осіб увійшли в наш магазин в Палермо з наміром не оплачувати покупки. Потім були викликані співробітники правоохоронних органів, які оперативно втрутилися, щоб гарантувати безпеку як наших співробітників, так і покупців, присутніх в той момент в магазині. Ми розуміємо важкий момент, який переживає вся країна, і дякуємо владі за оперативне втручання сьогодні", - йдеться в заяві.

Як відомо, в Італії введено суворий карантинний режим, у зв'язку з чим багато людей залишилися без роботи. На півдні країни багато місцевих жителів працюють "в тіні", тому не можуть претендувати на фінансову допомогу від держави.

Як повідомлялося, протягом останньої доби в Італії коронавірусом заразилися понад 6 тисяч людей, загальне число інфікувань наразі складає 62 013. Померли від коронавірусу 8165 людей.

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Теми: коронавірусІталія
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