Коронавирус в Италии: в супермаркете Палермо покупатели отказались платить за товары

В один из супермаркетов итальянского города Палермо пришлось вызвать полицию после того, как покупатели пытались выйти с товарами, не заплатив за них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Giornale de Sicilia.

Инцидент произошел в четверг в супермаркете Lidl из-за того, что около 15 человек заполнили тележки для покупок, а затем попытались выйти, не заплатив за товар. Они сказали, что цены не соответствуют тому, что было написано на некоторых ценниках.

Сотрудники магазина попытались помешать покупателям, из-за чего возникла потасовка и пришлось вызвать полицию.

Компания подтвердила, что произошло, поблагодарив полицию за оперативное вмешательство.

"Lidl Italia подтверждает, что ближе к вечеру около 15 человек вошли в наш магазин в Палермо с намерением не оплачивать покупки. Потому были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые оперативно вмешались, чтобы гарантировать безопасность как наших сотрудников, так и покупателей, присутствующих в тот момент в магазине. Мы понимаем трудный момент, который переживает вся страна, и благодарим власти за оперативное вмешательство сегодня", - говорится в заявлении.

Как известно, в Италии введен строгий карантинный режим, в связи с чем многие люди остались без работы. На юге страны многие местные жители работают "в тени", поэтому не могут претендовать на финансовую помощь от государства.

Как сообщалось, в течение последних суток в Италии коронавирусом заразились более 6000 человек, общее число заражений сейчас составляет 62 013. Умерли от коронавируса 8165 человек.

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