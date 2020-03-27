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В Іспанії рекордна кількість померлих від коронавірусу, інфіковані понад 64 тисяч осіб

П'ятниця, 27 березня 2020, 12:56

Число померлих в результаті коронавірусу в Іспанії зросло до 4858. За останню добу померли 769 осіб, що є рекордним показником смертності за один день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Два іспанські епіцентри поширення вірусу також побили свої найгірші показники: у Мадриді за один зафіксували 322 смертей, тоді як Каталонія зафіксувала 208.

Загальна кількість заражених вірусом людей зросла до 64 059 осіб. Цифри, однак, вказують на те, що кількість нових інфекцій може сповільнюватися, тому що за минулу добу кількість інфікованих зросла на 14%, тоді як днем раніше зростання складало 18%, а позавчора – 20%.

Також відзначається, що від коронавірусу вилікувалися 9357 людей, а це майже вдвічі більше, ніж померли.

Сьогодні стало відомо, що іспанські органи охорони здоров’я повертають китайському виробнику велику партію швидких тестів на діагностування коронавірусу, оскільки вони виявилися ненадійними.

Нагадаємо, парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан через поширення коронавірусу до 12 квітня.

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Теми: Іспаніякоронавірус
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