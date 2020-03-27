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В Испании рекордное число умерших от коронавируса, инфицированы более 64 тысяч человек

Пятница, 27 марта 2020, 12:56

Число умерших в результате коронавируса в Испании возросло до 4858. За последние сутки умерли 769 человек, что является рекордным показателем смертности за один день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Два испанских эпицентра распространения вируса также превысили свои худшие показатели: в Мадриде за один зафиксировали 322 смерти, в Каталонии - 208.

Общее количество зараженных вирусом людей выросло до 64 059 человек. Цифры, однако, указывают на то, что число новых инфекций может замедляться, так как за прошедшие сутки количество инфицированных выросло на 14%, тогда как днем ​​ранее рост составлял 18%, а позавчера - 20%.

Также отмечается, что от коронавируса вылечились 9357 человек, а это почти вдвое больше, чем умерло.

Сегодня стало известно, что испанские органы здравоохранения возвращают китайскому производителю крупную партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса, поскольку они оказались ненадежными.

Напомним, парламент Испании поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса до 12 апреля.

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Темы: Испаниякоронавирус
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