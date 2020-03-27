У Вінниці 7 інфікованих коронавірусом, 5 з них працівниці пологового будинку

У Вінницькій області підтверджено 9 випадків захворювання коронавірусною хворобою. 7 з 9 випадків у Вінниці, де першою захворіла медсестра полгового будинку, яка контактувала з приїжджими з Польщі.

Джерело: голова облдержадміністрації Владислав Скальський та Вінницький міський голова Сергій Моргунов на брифінгу 27 березня

Пряма мова Скальського: "Станом на 10 годину 27 березня на території Вінницької області коронавірусна інфекція підтверджена лабороторно у 9 осіб – 7 випадків у місті Вінниця, 1 випадок – Вінницький район, 1 випадок в Ладижині".

Деталі: Міський голова Вінниці Сергій Моргунов розказав, що у Вінниці на Covid-19 захворіла 42-річна жінка, яка контактувала із знайомими з Польщі, її 5-річний небіж і ще 4 жінки, які є її співробітницями. Ще один хворий –32-річний чоловік, який подорожував у Європі.

Він запевнив, що на коронавірус перевіряли не лише співробітників пологового будинку у Вінниці, де працює перша інфікована, але і пацієнток. Зараз пологовий будинок №2 закритий на карантин, в ньому залишається 21 жінка, їх обстеження триває.

За словами Скальського, епідеміологи відпрацювали усіх контактних осіб першої хворої і саме тому є така велика кількість підтверджених випадків у Вінниці. Він додав, що загалом в області було зареєстровано 43 підозри на коронавірус, у 27 випадках діагноз не підтвердився, у 9 підтвердився, ще 6 перевіряють.

Всі хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах їхній стан стабільний.